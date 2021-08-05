***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [FORMT]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Alt Pazarı'nda işlem görmekte olan "FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş."nin ticaret unvanının "FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 06/08/2021 tarihinden itibaren "FORMET METAL VE CAM" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955092BIST