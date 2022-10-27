***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.10.2022 10:47
***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [FORMT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: ACP, Satıcı Üye: ACP (Fiyat: 1,68 TL, Miktar: 23.065.476 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074567
BIST
12:393.948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -28,69
|Açılış
|: 3.978
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|Önceki Kapanış
|: 3.976
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3.990
En Düşük
3.906
12:3918,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
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18,6540
En Düşük
18,5577
12:3918,7127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
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|Açılış
|: 18,6900
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|Önceki Kapanış
|: 18,6800
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18,8400
En Düşük
18,6721
12:39994,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,56
|Açılış
|: 994,86
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|Önceki Kapanış
|: 995,42
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1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler12:37
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|VERUS
|81,70
|60.788.485
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,76
|2.870.855
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|13.341.516
|% 9,93
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|AGYO
|6,78
|5.172.367
|% -9,96
|
|VKING
|10,40
|3.063.610
|% -6,98
|
|DOGUB
|9,65
|22.304.761
|% -6,22
|
|ISGYO
|8,03
|396.647.573
|% -5,42
|
|OZRDN
|14,92
|23.801.756
|% -5,27
|
|THYAO
|99,35
|4.337.178.847
|% 0,56
|
|AKBNK
|15,40
|1.774.318.622
|% -2,41
|
|SISE
|33,70
|1.499.056.229
|% -0,88
|
|EREGL
|30,14
|1.325.459.751
|% -2,14
|
|PETKM
|13,81
|1.322.598.236
|% 3,29
|
|EKGYO
|4,51
|956.758.083
|% -1,31
|
|TSKB
|3,15
|488.928.734
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,12
|283.734.988
|% 1,92
|
|AKBNK
|15,40
|1.774.318.622
|% -2,41
|
|ISCTR
|9,55
|962.348.951
|% -1,85
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6052
|18,6121
|% 0,02
|
|Euro
|18,6933
|18,7070
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,4541
|21,5617
|% -0,51
|
|Frank
|18,7295
|18,8423
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9358
|4,9605
|% 0,07
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-2,11
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.657
|6.758
|-24,00
|
|Tam
|6.689
|6.747
|-21,00
|
|Yarım
|3.259
|3.298
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,34
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,58
|-0,14
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|B. Petrol
|93,70
|93,70
|-0,09
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