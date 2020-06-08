***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [FORMT]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Formet Çelik Kapı San. ve Tic. A.Ş. (FORMT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle FORMT payında 09/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.FORMT payında uygulanacak tedbirin uygulanacağı son tarih 08/09/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850002BIST