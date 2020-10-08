***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [FORMT]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Formet Çelik Kapı San. ve Tic. A.Ş. (FORMT.E) payında 09/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır.FORMT payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 08/01/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880154BIST