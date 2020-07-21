***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
21.07.2020 13:55
***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
FORMET CELIK KAPI SANAYI 56 22/07/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860716
BIST
15:13120.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.146,24
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
15:136,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,8930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
15:137,8430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0075
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8308
15:13403,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,89
|Açılış
|: 403,56
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
403,65
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|130,90
|23.571.371
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.650.607
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.006.775
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|3.030.635
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.465.380
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,10
|63.780.143
|% -9,87
|
|FMIZP
|74,65
|86.383.645
|% -7,32
|
|LUKSK
|21,02
|2.085.981
|% -5,82
|
|DITAS
|28,40
|5.029.212
|% -5,65
|
|GARAN
|8,06
|1.020.719.505
|% 2,03
|
|GUSGR
|5,38
|719.999.670
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,31
|638.091.762
|% 0,43
|
|AFYON
|4,75
|603.715.625
|% 9,95
|
|TCELL
|16,62
|550.557.551
|% 2,53
|
|EKGYO
|2,31
|638.091.762
|% 0,43
|
|ADESE
|2,64
|536.799.887
|% 5,18
|
|ODAS
|2,85
|525.560.121
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,71
|278.908.391
|% 2,40
|
|TSKB
|1,28
|187.039.345
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6707
|8,7142
|% 0,18
|
|Frank
|7,2668
|7,3106
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8206
|1,8298
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|15,56
|
|Altın Gr.
|403
|403
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.614
|2.637
|14,10
|
|Tam
|2.693
|2.706
|14,50
|
|Yarım
|1.307
|1.324
|7,10
|
|Çeyrek
|656
|663
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,95
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|4,55
|4,56
|0,17
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|1,19
|
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