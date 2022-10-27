***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
27.10.2022 16:52
***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Formet Metal ve Cam'ın çıkarılmış sermayesinin 246.000.000 TL'den 269.065.476 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 28.10.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 269.065.476, fiili dolaşımdaki pay oranı %88 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074671
BIST
17:193.931
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -45,67
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:1918,6047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:1918,7037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0667
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:19995,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 995,19
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:19
|FONET
|13,75
|138.729.357
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|18.094.596
|% 9,99
|
|LUKSK
|83,15
|28.990.337
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.693.727
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|DOGUB
|9,74
|34.741.216
|% -5,34
|
|THYAO
|98,85
|7.915.069.956
|% 0,05
|
|AKBNK
|15,28
|3.062.998.761
|% -3,17
|
|PETKM
|13,44
|2.487.481.350
|% 0,52
|
|TUPRS
|374,80
|2.374.946.743
|% 1,88
|
|SISE
|33,36
|2.350.490.122
|% -1,88
|
|EKGYO
|4,48
|1.480.815.192
|% -1,97
|
|TSKB
|3,11
|1.004.449.327
|% 0,65
|
|SKBNK
|2,10
|434.153.268
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,28
|3.062.998.761
|% -3,17
|
|PETKM
|13,44
|2.487.481.350
|% 0,52
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6024
|18,6047
|% -0,02
|
|Euro
|18,6850
|18,7037
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,5548
|21,6629
|% -0,04
|
|Frank
|18,7529
|18,8659
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9370
|4,9618
|% 0,10
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-0,14
|
|Altın Gr.
|996
|996
|0,68
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.688
|6.744
|-24,00
|
|Yarım
|3.259
|3.298
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|1,13
|