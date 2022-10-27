***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [FORMT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFormet Metal ve Cam'ın çıkarılmış sermayesinin 246.000.000 TL'den 269.065.476 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 28.10.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 269.065.476, fiili dolaşımdaki pay oranı %88 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074671BIST