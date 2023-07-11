***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı









***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı )İlgili Şirketler [FORMT]İlgili Fonlar []TürkçeRüçhan Hakkı Referans FiyatıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPay AdıFORMET METAL VE CAMReferans Fiyat1,265Referans Alınacak Tarih12/07/2023Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170507BIST