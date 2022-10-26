***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
26.10.2022 18:04
***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler FORMT
İlgili Şirket Ünvanı FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
Satışa Konu Paylar 23065476
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nomi
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1897
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7405
En Düşük
18,4735
18:05998,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,64
|Açılış
|: 998,43
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|38,50
|26.069.173
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.081.838
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.881.752
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|104.048.247
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.176.649
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.785.195
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.122.373
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|86.993.431
|% -5,51
|
|OZRDN
|15,75
|35.199.391
|% -5,23
|
|THYAO
|98,80
|5.669.916.746
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.545.629.071
|% 1,68
|
|ASELS
|33,16
|3.252.339.301
|% 3,95
|
|SISE
|34,00
|2.885.343.149
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.726.876.020
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,56
|1.903.098.454
|% 0,66
|
|TSKB
|3,09
|1.121.329.721
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|747.602.719
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.545.629.071
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.645.308.253
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5971
|18,6037
|% 0,00
|
|Euro
|18,7269
|18,7402
|% 1,02
|
|Sterlin
|21,4995
|21,6073
|% 1,04
|
|Frank
|18,7445
|18,8574
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9331
|4,9578
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|18,41
|
|Altın Gr.
|997
|998
|8,75
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.701
|6.775
|17,00
|
|Yarım
|3.265
|3.309
|8,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,66
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|93,73
|93,73
|1,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516