***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2020 11:05
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874887
BIST
11:551.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:557,4946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:558,8896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0352
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:55468,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,44
|Açılış
|: 468,67
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:53
|JANTS
|171,60
|49.250.703
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|28.157.006
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|24.733.234
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,02
|15.474.119
|% -7,38
|
|FORMT
|3,65
|63.739.437
|% -6,65
|
|VERUS
|37,28
|49.986.624
|% -5,33
|
|KRDMD
|3,18
|881.871.312
|% 3,58
|
|PETKM
|4,32
|616.197.766
|% 1,65
|
|IHLAS
|1,08
|364.145.705
|% 0,93
|
|FENER
|38,96
|241.113.308
|% -2,36
|
|ASELS
|16,75
|206.389.319
|% 0,72
|
|IHLAS
|1,08
|364.145.705
|% 0,93
|
|KRDMD
|3,18
|881.871.312
|% 3,58
|
|PETKM
|4,32
|616.197.766
|% 1,65
|
|IHLGM
|1,51
|142.758.351
|% -2,58
|
|HLGYO
|2,38
|178.563.964
|% 6,25
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4920
|7,4943
|% 0,29
|
|Euro
|8,8857
|8,8897
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,6033
|9,6515
|% 0,73
|
|Frank
|8,2247
|8,2742
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9918
|2,0018
|% 0,28
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|5,14
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|39,64
|39,64
|-0,19
|