***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2020 10:01
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FORMT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878935
BIST
12:541.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
12:547,8545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0567
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
12:549,2410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0889
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
12:54476,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,75
|Açılış
|: 476,57
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler12:54
|VKING
|6,71
|3.868.478
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|246.743
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.823.854
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.812.371
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.705.527
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|1.118.321
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|157.866
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|194.473
|% -9,95
|
|METUR
|10,00
|8.597.931
|% -9,91
|
|GARAN
|7,03
|1.001.471.704
|% -1,13
|
|ODAS
|3,44
|959.935.196
|% 5,20
|
|ASELS
|18,59
|473.545.682
|% 0,27
|
|SISE
|6,85
|360.875.707
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,44
|329.215.586
|% -0,86
|
|ODAS
|3,44
|959.935.196
|% 5,20
|
|GARAN
|7,03
|1.001.471.704
|% -1,13
|
|CEMAS
|1,92
|229.193.080
|% 4,35
|
|ZOREN
|2,71
|325.080.766
|% 1,88
|
|YGYO
|1,07
|112.515.877
|% 7,00
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8495
|7,8545
|% 0,73
|
|Euro
|9,2361
|9,2410
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,0785
|10,1291
|% 0,72
|
|Frank
|8,5146
|8,5659
|% 0,65
|
|Riyal
|2,0845
|2,0950
|% 0,60
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,43
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,24
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.134
|3.212
|-13,94
|
|Yarım
|1.515
|1.554
|-6,74
|
|Çeyrek
|760
|777
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,17
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,76
|