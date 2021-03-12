***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2021 16:20
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FORMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917940
BIST
17:351.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
17:357,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1095
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
17:359,0565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0800
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
17:35414,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,54
|Açılış
|: 414,98
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler17:35
|TRILC
|17,71
|10.172.465
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|164.455.370
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.691.048
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.071.591
|% 9,95
|
|BURCE
|26,74
|46.743.794
|% -7,60
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|GLRYH
|10,63
|15.153.838
|% -6,34
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|ALBRK
|1,99
|133.743.140
|% -6,13
|
|GARAN
|8,93
|1.679.738.194
|% -0,33
|
|SASA
|44,78
|1.102.234.675
|% -0,27
|
|KRDMD
|7,62
|782.482.368
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,30
|757.376.987
|% -0,86
|
|TCELL
|16,64
|596.250.648
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,30
|757.376.987
|% -0,86
|
|GARAN
|8,93
|1.679.738.194
|% -0,33
|
|YKBNK
|2,74
|458.912.676
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,93
|106.218.282
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,19
|133.327.515
|% 0,85
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5805
|7,5854
|% 1,46
|
|Euro
|9,0504
|9,0565
|% 0,89
|
|Sterlin
|10,4860
|10,5385
|% 0,54
|
|Frank
|8,1125
|8,1614
|% 0,66
|
|Riyal
|2,0156
|2,0257
|% 1,41
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-21,06
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,08
|
|B. Petrol
|69,28
|69,28
|-0,35
|