***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2021 14:41
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FORMT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918756
BIST
16:261.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,15
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:267,5043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:268,9421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0184
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:26418,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,19
|Açılış
|: 418,09
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:26
|EUHOL
|3,63
|20.932.966
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.761.646
|% 10,00
|
|LUKSK
|68,25
|20.219.418
|% 9,99
|
|TRILC
|23,56
|159.972.636
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.272.719
|% 9,98
|
|DAGI
|2,90
|37.149.586
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,46
|11.218.631
|% -6,08
|
|DAGHL
|15,32
|1.934.042
|% -5,08
|
|SISE
|7,99
|1.590.557.009
|% 2,30
|
|GARAN
|8,78
|1.145.788.079
|% -0,90
|
|THYAO
|14,65
|1.057.943.821
|% -0,61
|
|KARSN
|4,45
|840.435.986
|% 4,22
|
|KCHOL
|24,22
|806.455.001
|% 3,15
|
|EKGYO
|2,21
|463.675.764
|% -1,78
|
|SISE
|7,99
|1.590.557.009
|% 2,30
|
|KARSN
|4,45
|840.435.986
|% 4,22
|
|YKBNK
|2,70
|405.854.939
|% -0,37
|
|GSRAY
|4,42
|619.505.609
|% 6,76
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5011
|7,5043
|% 0,26
|
|Euro
|8,9361
|8,9421
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,4114
|10,4636
|% 0,38
|
|Frank
|8,0639
|8,1125
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9964
|2,0064
|% 0,29
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-3,08
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.765
|2.835
|-5,91
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-2,86
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,01
|
|B. Petrol
|67,62
|67,62
|-0,77
|
Seans Raporu
16:26
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