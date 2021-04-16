***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 12:18
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FORMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928747
BIST
12:441.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
12:448,0640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0567
|Açılış
|: 8,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
12:449,6633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0571
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
12:44458,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,18
|Açılış
|: 458,47
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
459,75
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler12:44
|COSMO
|12,54
|55.640
|% 10,00
|
|QUAGR
|29,12
|182.758.598
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|1.478.071
|% 9,97
|
|ETILR
|6,21
|328.993
|% 9,91
|
|ATLAS
|1,57
|3.338.442
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,36
|6.121.278
|% -46,92
|
|SAMAT
|5,22
|24.573.357
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|9.943.376
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.703.901
|% -9,99
|
|RODRG
|17,54
|36.711
|% -9,96
|
|GARAN
|7,31
|724.606.501
|% 0,00
|
|EREGL
|17,78
|505.745.333
|% -1,39
|
|ODAS
|3,54
|384.733.420
|% -3,80
|
|TUREX
|15,79
|346.880.325
|% -9,15
|
|PETKM
|6,35
|286.845.071
|% -0,94
|
|ODAS
|3,54
|384.733.420
|% -3,80
|
|GARAN
|7,31
|724.606.501
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|176.157.068
|% -1,81
|
|TSKB
|1,32
|95.914.570
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,22
|180.680.148
|% 1,26
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0602
|8,0640
|% 0,71
|
|Euro
|9,6569
|9,6633
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,0707
|11,1263
|% 0,59
|
|Frank
|8,7322
|8,7848
|% 0,94
|
|Riyal
|2,1436
|2,1543
|% 0,66
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|458
|459
|4,23
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|25,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,58
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,85
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,43
|