***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 12:59
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928750
BIST
14:141.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
14:148,0764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0691
|Açılış
|: 8,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
14:149,6824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0762
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
14:14460,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,95
|Açılış
|: 460,24
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,80
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler14:12
|QUAGR
|29,12
|187.200.592
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,57
|4.284.254
|% 9,79
|
|UTPYA
|19,96
|1.116.319
|% 8,18
|
|VERTU
|26,90
|32.663.969
|% 8,12
|
|RYSAS
|3,34
|8.041.566
|% -47,24
|
|PEKGY
|1,80
|10.456.406
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.827.948
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,25
|331.327
|% -9,64
|
|SAMAT
|5,27
|94.179.387
|% -9,14
|
|GARAN
|7,32
|998.885.837
|% 0,14
|
|EREGL
|17,96
|646.077.643
|% -0,39
|
|ODAS
|3,51
|434.870.974
|% -4,62
|
|TUREX
|15,85
|425.084.596
|% -8,80
|
|FROTO
|186,80
|333.873.338
|% 5,06
|
|GARAN
|7,32
|998.885.837
|% 0,14
|
|ODAS
|3,51
|434.870.974
|% -4,62
|
|YKBNK
|2,16
|232.321.189
|% -2,26
|
|TSKB
|1,32
|110.970.804
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,87
|146.374.356
|% 1,63
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0742
|8,0781
|% 0,88
|
|Euro
|9,6783
|9,6841
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,0810
|11,1366
|% 0,68
|
|Frank
|8,7358
|8,7884
|% 0,98
|
|Riyal
|2,1417
|2,1524
|% 0,57
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|13,19
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,43
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.019
|3.095
|28,22
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|13,65
|
|Çeyrek
|732
|749
|6,83
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,76
|0,10
|
|B. Petrol
|66,91
|66,91
|-0,03
|