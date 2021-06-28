***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 10:25
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FORMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944384
BIST
10:181.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.393
10:188,7273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0370
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7679
En Düşük
8,7116
10:1810,4296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0369
|Açılış
|: 10,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4100
|
10,4717
En Düşük
10,4058
10:18500,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,64
|Açılış
|: 500,43
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,22
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler10:18
|TKURU
|246,40
|4.646.691
|% 10,00
|
|ALKA
|18,15
|8.783.799
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|ERBOS
|114,10
|59.675.027
|% 9,19
|
|YAPRK
|34,90
|770.486
|% 8,18
|
|CEOEM
|10,94
|13.417.875
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|10.554.568
|% -9,91
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,00
|21.432
|% -4,76
|
|UFUK
|12,18
|1.827
|% -4,55
|
|GARAN
|8,29
|157.097.382
|% 1,10
|
|THYAO
|14,30
|121.336.431
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,03
|115.087.617
|% -0,98
|
|SASA
|30,44
|104.481.503
|% 3,82
|
|KRDMD
|6,83
|63.400.429
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,03
|115.087.617
|% -0,98
|
|YKBNK
|2,23
|54.345.494
|% 0,90
|
|GARAN
|8,29
|157.097.382
|% 1,10
|
|KRDMD
|6,83
|63.400.429
|% 0,29
|
|THYAO
|14,30
|121.336.431
|% 0,14
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7236
|8,7273
|% -0,42
|
|Euro
|10,4223
|10,4296
|% -0,35
|
|Sterlin
|12,1243
|12,1851
|% -0,07
|
|Frank
|9,4729
|9,5300
|% -0,46
|
|Riyal
|2,3203
|2,3319
|% -0,41
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|2,09
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|10,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|20,90
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|10,11
|
|Çeyrek
|802
|820
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|-0,09
|