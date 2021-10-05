***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 11:42
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FORMT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966845
BIST
11:411.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
11:418,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8414
11:4110,2782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0157
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
11:41500,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,31
|Açılış
|: 500,40
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,44
BIST En Aktif Hisseler11:41
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|50.594.145
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|NUGYO
|11,16
|14.800.884
|% 8,56
|
|KARYE
|15,21
|34.753.259
|% -7,82
|
|RALYH
|4,41
|6.000.049
|% -7,55
|
|HURGZ
|2,33
|23.654.866
|% -6,80
|
|DGGYO
|9,50
|962.720
|% -6,40
|
|MARTI
|1,58
|9.792.572
|% -5,95
|
|MAREN
|10,41
|492.535.357
|% 3,58
|
|GARAN
|9,27
|466.531.070
|% 0,54
|
|THYAO
|14,05
|436.463.197
|% 1,30
|
|TUPRS
|117,50
|335.001.325
|% 1,29
|
|SISE
|8,17
|165.859.445
|% 0,37
|
|SKBNK
|0,99
|90.196.502
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,38
|158.027.904
|% 0,00
|
|GARAN
|9,27
|466.531.070
|% 0,54
|
|MAREN
|10,41
|492.535.357
|% 3,58
|
|ALBRK
|1,77
|65.067.440
|% 7,27
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8520
|8,8575
|% 0,12
|
|Euro
|10,2750
|10,2782
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0259
|12,0862
|% 0,12
|
|Frank
|9,5199
|9,5772
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3535
|2,3653
|% 0,00
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-12,71
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|0,49
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