***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2022 12:36
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FORMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010249
BIST
12:342.086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 31,81
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.089
En Düşük
2.066
12:3414,7627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0026
|Açılış
|: 14,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
12:3416,2281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0902
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
12:34931,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -10,21
|Açılış
|: 931,13
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler12:34
|RAYSG
|11,78
|885.728
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|21.838.613
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|19.922.726
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.181.210
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|151.743.693
|% 9,92
|
|KRVGD
|9,87
|130.828.093
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|136.803.042
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,40
|12.925.050
|% -9,18
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|ALCTL
|24,20
|29.477.999
|% -6,20
|
|THYAO
|26,84
|1.541.001.882
|% 1,59
|
|FROTO
|266,10
|867.128.408
|% 9,10
|
|SISE
|13,88
|706.930.374
|% 2,59
|
|GARAN
|11,84
|691.907.297
|% 0,59
|
|PETKM
|8,32
|659.839.081
|% 2,21
|
|YKBNK
|3,74
|322.025.185
|% 1,36
|
|PETKM
|8,32
|659.839.081
|% 2,21
|
|CEMAS
|1,13
|82.532.626
|% 3,67
|
|ODAS
|1,58
|111.631.463
|% 3,95
|
|ADESE
|0,71
|50.108.025
|% 4,41
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7466
|14,7627
|% -0,02
|
|Euro
|16,1978
|16,2281
|% 0,56
|
|Sterlin
|19,1854
|19,2816
|% -0,02
|
|Frank
|15,7137
|15,8084
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9185
|3,9381
|% -0,14
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-19,23
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-9,58
|
|Cumhuriyet
|6.174
|6.268
|1,00
|
|Tam
|6.145
|6.301
|-28,94
|
|Yarım
|2.970
|3.048
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|-0,16
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,70
|
Seans Raporu
12:34
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866