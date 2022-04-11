***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.04.2022 11:23
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FORMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019063
BIST
11:362.424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 30,20
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.425
En Düşük
2.401
11:3614,7431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
11:3616,0935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0476
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
11:36926,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,27
|Açılış
|: 926,71
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
926,94
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler11:36
|SANKO
|11,39
|11.213.190
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|16.569.374
|% 9,93
|
|KONKA
|18,06
|143.899.547
|% 9,92
|
|MIPAZ
|6,72
|23.150.822
|% 9,45
|
|ISFIN
|4,58
|243.734.164
|% 9,05
|
|MARTI
|1,87
|79.373.655
|% -7,88
|
|CEOEM
|11,46
|13.978.429
|% -3,70
|
|RHEAG
|1,63
|547.922
|% -3,55
|
|MERIT
|32,92
|4.708.760
|% -2,89
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,65
|1.758.657.513
|% 2,63
|
|YKBNK
|4,87
|1.002.801.707
|% 4,28
|
|THYAO
|35,46
|939.234.765
|% 0,40
|
|ASELS
|28,08
|885.618.577
|% 0,65
|
|AKBNK
|8,73
|777.806.278
|% 2,71
|
|TSKB
|1,67
|391.844.328
|% 5,03
|
|YKBNK
|4,87
|1.002.801.707
|% 4,28
|
|EKGYO
|2,68
|516.699.697
|% 2,29
|
|DOHOL
|3,90
|633.938.335
|% 8,94
|
|ODAS
|2,20
|336.578.864
|% -1,79
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7375
|14,7431
|% 0,00
|
|Euro
|16,0775
|16,0935
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,1400
|19,2360
|% -0,10
|
|Frank
|15,7008
|15,7954
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9180
|3,9377
|% -0,03
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|8,63
|
|Altın Gr.
|926
|926
|2,84
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,19
|