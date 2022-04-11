***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.04.2022 11:41
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019072
BIST
11:492.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 27,32
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.425
En Düşük
2.401
11:4914,7450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
11:4916,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0440
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
11:49928,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,61
|Açılış
|: 928,05
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,06
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler11:47
|SANKO
|11,39
|11.265.345
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|16.596.662
|% 9,93
|
|MIPAZ
|6,74
|24.801.286
|% 9,77
|
|KONKA
|18,03
|147.066.621
|% 9,74
|
|DOHOL
|3,89
|680.676.236
|% 8,66
|
|MARTI
|1,87
|81.299.219
|% -7,88
|
|FORMT
|1,50
|49.154.342
|% -4,46
|
|CEOEM
|11,46
|14.206.995
|% -3,70
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|LIDER
|18,15
|40.096.325
|% -2,79
|
|GARAN
|13,59
|1.872.754.661
|% 2,18
|
|YKBNK
|4,84
|1.032.783.116
|% 3,64
|
|THYAO
|35,36
|994.617.354
|% 0,11
|
|ASELS
|28,00
|924.419.702
|% 0,36
|
|SISE
|17,11
|856.392.205
|% 1,24
|
|TSKB
|1,66
|398.467.479
|% 4,40
|
|YKBNK
|4,84
|1.032.783.116
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,67
|527.788.982
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,89
|680.676.236
|% 8,66
|
|ODAS
|2,22
|364.704.933
|% -0,89
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7377
|14,7462
|% 0,02
|
|Euro
|16,0792
|16,0943
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,1438
|19,2398
|% -0,08
|
|Frank
|15,7107
|15,8053
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9190
|3,9387
|% -0,01
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|8,97
|
|Altın Gr.
|927
|928
|4,12
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.111
|6.264
|26,79
|
|Yarım
|2.954
|3.030
|12,96
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|6,48
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,38
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
12:02BJKAS
Yüzde 7.46 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 774, 526 adet işlem
-
12:01ISGYO
Yüzde 6.07 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 862, 238 adet işlem
-
12:00GOLTS
Yüzde 4.39 oranında artışla 43.72 lira fiyatla işlem gören hissede 230, 305 adet işlem
-
11:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 24 artarak (% 0.91 ) 2, 687
-
11:59XU100
Endeks 2, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 18, 773.00 milyon TL de