***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.04.2022 10:41
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FORMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021425
BIST
12:192.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,61
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
12:1914,6459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0136
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6498
En Düşük
14,6093
12:1915,8260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
12:19938,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,22
|Açılış
|: 938,40
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,00
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler12:17
|OYYAT
|59,50
|3.953.121
|% 9,98
|
|MEPET
|3,48
|18.303.120
|% 9,43
|
|OYAYO
|6,96
|2.957.640
|% 9,43
|
|ISKPL
|5,03
|51.737.322
|% 8,64
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|KARYE
|16,50
|136.497.499
|% -4,46
|
|ITTFH
|1,51
|13.185.351
|% -4,43
|
|KAPLM
|56,30
|4.540.512
|% -4,41
|
|GARAN
|14,05
|1.538.999.909
|% 1,08
|
|THYAO
|37,84
|1.286.361.279
|% 0,26
|
|KOZAL
|173,30
|952.907.533
|% 2,12
|
|YKBNK
|5,20
|870.491.711
|% 0,19
|
|ASELS
|27,90
|851.429.902
|% 1,31
|
|TSKB
|1,95
|366.122.874
|% 3,72
|
|YKBNK
|5,20
|870.491.711
|% 0,19
|
|ODAS
|2,39
|320.127.829
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,20
|138.105.601
|% 1,69
|
|GARAN
|14,05
|1.538.999.909
|% 1,08
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6462
|14,6485
|% 0,11
|
|Euro
|15,8119
|15,8198
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0081
|19,1034
|% -0,25
|
|Frank
|15,4543
|15,5474
|% 0,02
|
|Riyal
|3,8936
|3,9132
|% 0,08
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.994
|18,90
|
|Altın Gr.
|938
|938
|9,13
|
|Cumhuriyet
|6.211
|6.230
|-11,00
|
|Tam
|6.184
|6.338
|66,04
|
|Yarım
|2.989
|3.066
|31,94
|
|Çeyrek
|1.499
|1.533
|15,97
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,26
|