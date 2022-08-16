***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:39
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FORMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055864
BIST
15:332.809
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -47,87
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.792
15:3317,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:3318,2266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0273
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:331.024,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.023,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler15:30
|CMBTN
|264,30
|35.112.110
|% 9,99
|
|INTEM
|88,15
|9.688.005
|% 9,98
|
|TRCAS
|12,78
|16.272.736
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|349.276.072
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|175.405.546
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.861.574
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,58
|21.635.927
|% -7,47
|
|GSRAY
|6,15
|342.163.566
|% -7,38
|
|THYAO
|63,15
|4.275.638.100
|% -0,71
|
|TUPRS
|292,80
|3.412.907.772
|% 1,84
|
|YKBNK
|5,35
|1.567.003.149
|% -2,37
|
|AKBNK
|10,19
|1.429.020.589
|% -0,29
|
|KARSN
|7,50
|1.358.096.780
|% 4,75
|
|YKBNK
|5,35
|1.567.003.149
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,47
|922.909.127
|% -1,42
|
|TSKB
|3,72
|904.016.369
|% 5,98
|
|KARSN
|7,50
|1.358.096.780
|% 4,75
|
|ZOREN
|2,68
|437.577.890
|% 1,52
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9583
|17,9720
|% 0,08
|
|Euro
|18,2288
|18,2371
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,5618
|21,6699
|% -0,13
|
|Frank
|18,8370
|18,9505
|% -0,36
|
|Riyal
|4,7710
|4,7950
|% 0,04
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-3,22
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|6.858
|6.962
|-2,00
|
|Tam
|6.900
|6.950
|-6,00
|
|Yarım
|3.362
|3.398
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|95,86
|95,86
|0,76
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 23 kaybederek (% -1.25 ) 3, 029
-
15:45XU100
Endeks 2, 820 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 29 altında . İşlem hacmi 37, 178.00 milyon TL de
-
15:45ODAS
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 526, 450 adet işlem
-
15:44TSPOR
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 951, 191 adet işlem
-
15:42ODAS
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 357, 084 adet işlem