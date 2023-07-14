***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2023 14:16
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172085
BIST
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16:566.426
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 57,96
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.443
16:5626,1677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1475
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
16:5629,4005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1721
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
16:561.648,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.648,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler16:50
|TUKAS
|6,49
|343.934.176
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|20.592.828
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.615,00
|409.720.883
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|149.928.905
|% 10,00
|
|ELITE
|21,56
|89.767.283
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|76.345.987
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|5.060.708
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|141.984.328
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|213.285.692
|% -9,98
|
|THYAO
|211,70
|6.846.993.771
|% 1,05
|
|ASELS
|69,85
|6.215.607.313
|% 2,72
|
|SISE
|48,62
|4.217.437.195
|% 1,50
|
|ASTOR
|82,00
|3.303.919.843
|% -1,50
|
|AKBNK
|24,56
|3.283.685.828
|% 0,49
|
|YKBNK
|13,92
|2.586.302.949
|% -2,45
|
|ISCTR
|14,55
|2.670.405.353
|% -1,42
|
|EKGYO
|8,26
|1.402.148.977
|% -0,72
|
|SKBNK
|2,87
|414.686.202
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,56
|3.283.685.828
|% 0,49
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1599
|26,1663
|% 0,56
|
|Euro
|29,3572
|29,3767
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,1969
|34,3684
|% 0,27
|
|Frank
|30,2392
|30,4213
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9501
|6,9850
|% 0,43
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-0,32
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|3,74
|
|Cumhuriyet
|10.965
|11.131
|-14,00
|
|Tam
|10.609
|10.804
|21,00
|
|Yarım
|5.304
|5.427
|10,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|0,11
|
|B. Petrol
|80,84
|80,84
|-0,52
|