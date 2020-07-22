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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

22.07.2020 14:44
GÜNCEL HABERLER



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ELİT BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.07.2020
Tescil Tarihi
17.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.07.2020 - 10122
Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2020 yılı  dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri 
yürütmek üzere Denetim Komitesi tarafından önerilen ELİT BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 
seçilmesi 08.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, 21.07.2020 tarihli 10122 
numaralı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır. 
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861161


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KLNMA 47,52 85.510.102 % 10,00  
BFREN 733,80 55.398.001 % 10,00  
PKENT 539,00 6.974.586 % 10,00  
TATGD 11,56 144.920.712 % 9,99  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6791 8,7226 % 0,25  
Frank 7,3362 7,3804 % 0,81  
Riyal 1,8215 1,8306 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 12,29  
Altın Gr. 407 407 3,63  
Cumhuriyet 2.648 2.670 23,70  
Tam 2.728 2.739 24,30  
Yarım 1.324 1.340 11,90  
Çeyrek 664 671 5,90  
Gümüş.Ons 22,19 22,23 0,91  
Gümüş Gr. 4,87 4,87 0,21  
B. Petrol 43,84 43,84 -0,48  
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