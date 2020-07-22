***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıELİT BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.07.2020Tescil Tarihi17.07.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su21.07.2020 - 10122AçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleriyürütmek üzere Denetim Komitesi tarafından önerilen ELİT BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'ninseçilmesi 08.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, 21.07.2020 tarihli 10122numaralı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur,Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861161BIST