***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.07.2020 14:44
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ELİT BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.07.2020
Tescil Tarihi
17.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.07.2020 - 10122
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri
yürütmek üzere Denetim Komitesi tarafından önerilen ELİT BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin
seçilmesi 08.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, 21.07.2020 tarihli 10122
numaralı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861161
BIST
16:41118.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 240,01
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:416,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
16:417,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0802
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:41408,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,60
|Açılış
|: 408,41
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.280.011
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.510.102
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|55.398.001
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|TATGD
|11,56
|144.920.712
|% 9,99
|
|DERAS
|6,16
|55.970.981
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|42,46
|135.499.485
|% -7,78
|
|YAPRK
|15,15
|22.233.077
|% -7,00
|
|LINK
|28,24
|12.662.505
|% -6,12
|
|EKGYO
|2,37
|4.317.741.262
|% 4,87
|
|ASELS
|33,28
|1.312.353.958
|% 2,91
|
|GARAN
|7,98
|808.579.174
|% 0,50
|
|AFYON
|4,58
|604.744.521
|% -1,72
|
|PETKM
|4,26
|520.832.756
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,37
|4.317.741.262
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,73
|260.424.777
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,09
|448.039.627
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,72
|245.139.522
|% -1,15
|
|AFYON
|4,58
|604.744.521
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6791
|8,7226
|% 0,25
|
|Frank
|7,3362
|7,3804
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,29
|
|Altın Gr.
|407
|407
|3,63
|
|Cumhuriyet
|2.648
|2.670
|23,70
|
|Tam
|2.728
|2.739
|24,30
|
|Yarım
|1.324
|1.340
|11,90
|
|Çeyrek
|664
|671
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,23
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|4,87
|4,87
|0,21
|
|B. Petrol
|43,84
|43,84
|-0,48
|
Seans Raporu
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16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 263, 67 artarak (% 0.24 ) 108, 887
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YONGA, BURVA, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:52
OYLUM, MEGAP, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:52QNBFB
Yüzde 9.93 oranında artışla 50.35 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 824 adet işlem