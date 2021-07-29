***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.07.2021 15:59
lama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.07.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 29 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait olağan genel kurul 2. toplantısında 2021 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952625
BIST
17:201.391
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 30,72
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
17:208,4922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0560
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4802
17:2010,1123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0250
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
17:20499,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,80
|Açılış
|: 499,56
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler17:20
|EDATA
|13,68
|138.208.340
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.411.698
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.898.819
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.741.499
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|40.667.942
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|64.054.833
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.054.833
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,49
|296.328.663
|% -6,85
|
|EREGL
|20,08
|1.056.518.932
|% 7,21
|
|GARAN
|8,29
|1.004.503.203
|% 1,10
|
|KRDMD
|7,82
|834.409.235
|% 3,85
|
|THYAO
|12,80
|574.630.729
|% 1,91
|
|ASELS
|15,27
|464.484.892
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,30
|283.935.381
|% 1,77
|
|GARAN
|8,29
|1.004.503.203
|% 1,10
|
|KRDMD
|7,82
|834.409.235
|% 3,85
|
|KARSN
|4,18
|332.453.073
|% 2,70
|
|SKBNK
|1,05
|68.488.014
|% 0,96
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4899
|8,4922
|% -0,66
|
|Euro
|10,1036
|10,1123
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,8320
|11,8913
|% -0,16
|
|Frank
|9,3268
|9,3830
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2578
|2,2691
|% -0,65
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|20,89
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|25,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|25,52
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|12,35
|
|Çeyrek
|798
|816
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,71
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,02
|0,15
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|0,44
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:32KUYAS
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 287, 454 adet işlem
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 44 artarak (% 2.70 ) 1, 499
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17:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GARAN
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17:31XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 10, 769.00 milyon TL de
-
17:30KUYAS
Yüzde 9.41 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 269, 213 adet işlem