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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

05.08.2021 09:03



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul 2. Toplantısında onaylanmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Unvan" başlıklı 2'nci maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.08.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, Şirket Esas Sözleşmesinin son hali ektedir. 
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2,6 04/08/2021 05/08/2021 10381



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954894


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