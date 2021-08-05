***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
05.08.2021 09:03
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul 2. Toplantısında onaylanmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Unvan" başlıklı 2'nci maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.08.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, Şirket Esas Sözleşmesinin son hali ektedir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2,6 04/08/2021 05/08/2021 10381
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954894
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,5387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0641
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,5426
En Düşük
8,4628
18:0510,1310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0907
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1359
En Düşük
10,0325
18:05496,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,48
|Açılış
|: 496,47
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
496,56
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SISE
|7,80
|489.820.056
|% 0,00
|
|PETKM
|5,71
|367.164.675
|% 0,00
|
|YATAS
|13,83
|18.829.669
|% 0,00
|
|OLMK
|7,42
|1.594.278
|% 0,00
|
|MERKO
|5,07
|8.616.666
|% 0,00
|
|SISE
|7,80
|489.820.056
|% 0,00
|
|PETKM
|5,71
|367.164.675
|% 0,00
|
|YATAS
|13,83
|18.829.669
|% 0,00
|
|OLMK
|7,42
|1.594.278
|% 0,00
|
|MERKO
|5,07
|8.616.666
|% 0,00
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 0,00
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,00
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 0,00
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 0,00
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5350
|8,5387
|% 0,76
|
|Euro
|10,1163
|10,1310
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,7981
|11,8573
|% 0,49
|
|Frank
|9,3539
|9,4103
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2655
|2,2769
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,48
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|