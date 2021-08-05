***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul 2. Toplantısında onaylanmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Unvan" başlıklı 2'nci maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.08.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, Şirket Esas Sözleşmesinin son hali ektedir.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2,6 04/08/2021 05/08/2021 10381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954894BIST