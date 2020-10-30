***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 18:26
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 30.09.2020 Dönemi Faaliyet Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885097
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0883
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3855
En Düşük
8,2678
18:059,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0834
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:05506,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 9,06
|Açılış
|: 506,44
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3676
|8,3766
|% 1,07
|
|Euro
|9,7390
|9,7643
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,8035
|10,8577
|% 1,21
|
|Frank
|9,0824
|9,1371
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2233
|2,2345
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|12,47
|
|Altın Gr.
|506
|506
|9,02
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,16
|
|B. Petrol
|37,94
|37,94
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
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