***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934729BIST