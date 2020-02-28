***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.982.000 -205.970 5.459.123 9.624.752 25.859.905 25.859.905Transferler-39.866.232 864.818 9.624.752 -9.624.754 -39.001.414 -39.001.414Dönem Karı (Zararı)3.333.725 -4.198.543 8.056.567 7.191.749 7.191.749Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-448.405 -448.405 -448.405Sermaye Arttırımı46.164.216 39.866.232 79.732.464 79.732.464Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.979.139 -1.979.139 -1.979.139Dönem Sonu Bakiyeler60.479.941 654.375 864.818 8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.479.941 654.375 864.818 8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144Transferler-15.520.059 -8.056.567 23.576.626 23.576.626Dönem Karı (Zararı)8.056.567 -18.341.792 -10.285.225 -10.285.225Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-126.792 -126.792 -126.792Sermaye Arttırımı15.520.059 15.520.059 15.520.059Kar Payları55.181 -1.103.625 1.048.444 1.048.444Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 -781.167 919.999 339.076 -18.341.792 58.136.116 58.136.116Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.424.028 -23.593.047Dönem Karı (Zararı)-18.341.792 8.056.567Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.029.737 12.483.528Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.063.203 2.747.094Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler20.097.168 -628.468Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20.553.165 -628.468Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-455.997Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-103.405 -57.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-103.405 -57.419Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.407.513 9.528.759Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.407.513 9.528.759Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-5.234.514 1.113.338Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-200.228 -219.776Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-200.228 -219.776İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler22.736.083 -44.133.142Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.226.413 -37.987.471İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.536.871 -5.498.812İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)13.689.542 -32.488.659Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.210.671 7.312.977İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.679.044 7.379.537İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-468.373 -66.560Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.999.864 -9.709.893Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)796.140 7.592.401Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.506.242 -6.774.994İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.506.242 -6.774.994Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)585.196 -529.164Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-204.236 -204.236İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-204.236 -204.236Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)694.179 -1.647.352İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-78.658 -2.185.410Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-470.060Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-78.658 -1.715.350Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.424.028 -23.593.047YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.559.518 -4.513.077Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri295.884 743.812Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri295.884 743.812Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.855.402 -5.256.889Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.855.402 -5.256.889FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.347.130 29.591.615Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri46.164.215İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.979.139İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.979.139Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.455.954 -14.032.953Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.455.954 -14.032.953Ödenen Temettüler-891.176Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-560.508YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.517.380 1.485.491NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.517.380 1.485.491DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.522.566 5.037.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.039.946 6.522.566Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 15.039.946 6.522.566Ticari Alacaklar63.777.298 103.556.876İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 5.536.871İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 63.777.298 98.020.005Diğer Alacaklar5.131.284 6.623.175İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.530.106 6.209.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 601.178 414.025Stoklar7 25.379.344 19.379.480Peşin Ödenmiş Giderler8 8.268.144 8.549.055Diğer Dönen Varlıklar15 990.817 470.061ARA TOPLAM118.586.833 145.101.213TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR118.586.833 145.101.213DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.400.000 1.400.000Maddi Duran Varlıklar11 10.864.750 6.842.786Kullanım Hakkı Varlıkları10 5.686.971Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.813.954 4.139.374Peşin Ödenmiş Giderler8 1.340.532 1.855.761Ertelenmiş Vergi Varlığı25 8.118.297 2.848.022TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.224.504 17.085.943TOPLAM VARLIKLAR148.811.337 162.187.156KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 10.261.223 26.381.505İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.261.223 26.381.505Banka Kredileri4 9.012.996 26.381.505Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.248.227Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 24.717.145 18.190.086Ticari Borçlar30.695.873 23.258.369İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 30.695.873 23.258.369Diğer Borçlar23.179 227.415İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 23.179 227.415Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 3.138.235 2.444.056Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 38.601 110.912Kısa Vadeli Karşılıklar2.947.439 1.809.232Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.271.327 686.131Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.676.112 1.123.101ARA TOPLAM71.821.695 72.421.575TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.821.695 72.421.575UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.239.698 10.463.942İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.239.698 10.463.942Banka Kredileri4 14.256.951 10.463.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.982.747Ticari Borçlar931.262İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 931.262Uzun Vadeli Karşılıklar613.828 717.233Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 613.828 717.233TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.853.526 12.112.437TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER90.675.221 84.534.012ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.136.116 77.653.144Ödenmiş Sermaye16 76.000.000 60.479.941Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-781.167 -654.375Diğer Kazançlar (Kayıplar)-781.167 -654.375Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 919.999 864.818Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları339.076 8.906.193Net Dönem Karı veya Zararı-18.341.792 8.056.567TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.136.116 77.653.144TOPLAM KAYNAKLAR148.811.337 162.187.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 80.797.063 102.735.131Satışların Maliyeti17 -60.118.427 -71.991.680TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.678.636 30.743.451BRÜT KAR (ZARAR)20.678.636 30.743.451Genel Yönetim Giderleri18 -26.991.954 -9.026.474Pazarlama Giderleri18 -2.877.720 -2.048.237Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -674.145 -201.574Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 2.660.980 10.493.252Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.748.527 -4.269.067ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-9.952.730 25.691.351Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 200.228 241.589Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -17.979TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri24 -2.143.209FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-11.895.711 25.914.961Finansman Gelirleri21 638.586 3.931.734Finansman Giderleri22 -12.142.353 -20.676.790SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-23.399.478 9.169.905Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.057.686 -1.113.338Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -176.828 -863.258Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 5.234.514 -250.080SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-18.341.792 8.056.567DÖNEM KARI (ZARARI)-18.341.792 8.056.567Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-18.341.792 8.056.567Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,24000000 0,13000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar162.553 -560.508Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler162.553 -560.508Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi162.553 -560.508Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar35.762 112.102Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35.762 112.102Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35.762 112.102DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)198.315 -448.406TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.143.477 7.608.161Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-18.143.477 7.608.161http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823035BIST