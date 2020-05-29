***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.479.941 -654.375 864.818 -8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144Transferler-15.520.059 -8.056.567 -23.576.626 -23.576.626Dönem Karı (Zararı)8.056.567 -18.341.792 -10.285.225 -10.285.225Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-126.792 -126.792 -126.792Sermaye Arttırımı15.520.059 15.520.059 15.520.059Kar Payları55.181 -1.103.625 -1.048.444 -1.048.444Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 -781.167 919.999 339.076 -18.341.792 58.136.116 58.136.116Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 -781.167 919.999 339.076 -18.341.792 58.136.116 58.136.116Transferler-18.341.792 18.341.792Dönem Karı (Zararı)-2.375.772 -2.375.772 -2.375.772Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.293 20.293 20.293Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 -760.874 919.999 -18.002.716 -2.375.772 55.780.637 55.780.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.284.360 15.450.515Dönem Karı (Zararı)-2.375.772 -2.757.264Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.375.772 -2.757.264Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.403.544 3.061.648Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 662.086 1.017.352Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-113.566 -197.312Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-197.312Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 -113.566Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.731.085 -156.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-32.909 -177.882Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.894.452Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 -130.458 20.890Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.431.362 2.415.364Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.431.362 2.415.364Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-307.423 -16.764İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.583.949 15.465.178Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.272.772 20.389.123İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 1.547.025İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)12.272.772 18.842.098Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.243.697 -1.268.334İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.272.904 -1.520.784İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)29.207 252.450Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.087.587 -2.839.536Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.785.001 -868.472Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.765.184 3.740.784İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.765.184 3.740.784Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.179 -416.153İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-23.179 -416.153Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17.507 47.821İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.332.050 -3.320.055Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.332.050 -3.320.055Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.611.721 15.769.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-73.327 -208.135Vergi İadeleri (Ödemeleri)-38.601Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-215.433 -110.912YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-255.514 -239.020Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri210.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-465.514 -239.020FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.284.669 -12.314.204Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-4.578.158 -9.941.496Kredilerden Nakit Girişleri-4.578.158 -9.941.496Türev Araçlardan Nakit Girişleri-147.847Ödenen Faiz-1.706.511 -2.224.861YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.744.177 2.897.291NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.744.177 2.897.291DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.419.857 6.522.566DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.164.034 9.419.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 23.164.034 15.039.946Ticari Alacaklar51.634.984 63.777.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 51.634.984 63.777.298Diğer Alacaklar6.374.981 5.131.284İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.803.010 4.530.106İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 571.971 601.178Stoklar7 30.466.931 25.379.344Peşin Ödenmiş Giderler8 11.814.852 8.268.144Diğer Dönen Varlıklar15 2.053.803 990.817ARA TOPLAM125.509.585 118.586.833TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR125.509.585 118.586.833DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.400.000 1.400.000Maddi Duran Varlıklar11 10.689.454 10.864.750Kullanım Hakkı Varlıkları10 11.788.788 5.686.971Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.727.446 2.813.954Peşin Ödenmiş Giderler8 1.578.825 1.340.532Ertelenmiş Vergi Varlığı25 8.419.996 8.118.297TOPLAM DURAN VARLIKLAR36.604.509 30.224.504TOPLAM VARLIKLAR162.114.094 148.811.337KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21.791.571 10.261.223İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 21.791.571 10.261.223Banka Kredileri4 18.894.809 9.012.996Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.896.762 1.248.227Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 10.141.278 24.717.145Ticari Borçlar43.461.057 30.695.873İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 43.461.057 30.695.873Diğer Borçlar23.179İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 23.179Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 3.155.742 3.138.235Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 38.601Kısa Vadeli Karşılıklar2.874.112 2.947.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.198.000 1.271.327Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.676.112 1.676.112ARA TOPLAM81.423.760 71.821.695TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER81.423.760 71.821.695UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24.326.362 18.239.698İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24.326.362 18.239.698Banka Kredileri4 15.097.698 14.256.951Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 9.228.664 3.982.747Uzun Vadeli Karşılıklar583.335 613.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 583.335 613.828TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.909.697 18.853.526TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER106.333.457 90.675.221ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.780.637 58.136.116Ödenmiş Sermaye16 76.000.000 76.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-760.874 -781.167Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 919.999 919.999Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-18.002.716 339.076Net Dönem Karı veya Zararı-2.375.772 -18.341.792TOPLAM ÖZKAYNAKLAR55.780.637 58.136.116TOPLAM KAYNAKLAR162.114.094 148.811.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 25.798.670 12.208.623Satışların Maliyeti17 -21.975.818 -8.562.413TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.646.210BRÜT KAR (ZARAR)3.822.852 3.646.210Genel Yönetim Giderleri18 -1.910.641 -1.950.655Pazarlama Giderleri18 -1.059.309 -1.180.519Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -136.573 -124.471Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 667.255 794.397Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -929.698 -1.080.943ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)453.886 104.019Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 113.566TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri24 -569.529FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.077 104.019Finansman Gelirleri21 818.083 247.234Finansman Giderleri22 -3.499.201 -3.125.281SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.683.195 -2.774.028Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri307.423 16.764Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 307.423 16.764SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.375.772 -2.757.264DÖNEM KARI (ZARARI)-2.375.772 -2.757.264Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.375.772 -2.757.264Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç -0,03099314 -0,04749648Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.293 -115.321Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.293 -115.321Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.724 32.526Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi26.017 -147.847Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.293 -115.321TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.355.479 -2.872.585Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.355.479 -2.872.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847807BIST