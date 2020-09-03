***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.479.941 -654.375 864.818 8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144Transferler-8.056.567 -8.056.567 -8.056.567Dönem Karı (Zararı)8.056.567 -2.481.218 5.575.349 5.575.349Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-23.997 -23.997 -23.997Sermaye Arttırımı55.181 55.181 55.181Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.103.625 -1.103.625 -1.103.625Dönem Sonu Bakiyeler60.479.941 -678.372 919.999 15.859.135 -2.481.218 74.099.485 74.099.485Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 -781.167 919.999 339.076 -18.341.792 58.136.116 58.136.116Transferler18.341.792 18.341.792 18.341.792Dönem Karı (Zararı)-18.341.792 -6.313.722 -24.655.514 -24.655.514Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28.151 28.151 28.151Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 -809.318 919.999 -18.002.716 -6.313.722 51.794.243 51.794.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.093.716 20.888.233Dönem Karı (Zararı)-6.313.722 -2.481.218Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.632.280 5.861.461Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.194.945 2.534.289Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -99.652Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -99.652Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.805.386 1.346.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-58.698 204.757Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.864.084 1.141.565Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.311.408 2.375.144Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.311.408 2.375.144Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.276.787 -289.786Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler597.328 -4.856Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler597.328 -4.856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.775.158 17.507.990Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.477.052 48.203.092İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 4.056.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9.477.052 44.146.260Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.347.920 -21.702.425İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.386.641 -2.988.220İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.721 -18.714.205Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.899.438 -1.873.261Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-9.860.632 -176.737Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.850.493 -1.415.197İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.850.493 -1.415.197Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-213.621 -331.254Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.675.653 -5.383.763İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.698.832 1.048.443İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-23.179 -6.432.206Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)241.241 -83.260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-843.510 270.795Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.563.546 206.618Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.720.036 64.177Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.093.716 20.888.233YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI711.466 -1.212.718Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.435.295 129.800Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.435.295 129.800Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-723.829 -1.342.518Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-723.829 -1.342.518FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.102.428 -5.460.188Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.513.998Kredilerden Nakit Girişleri7.513.998Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.411.570 -5.460.188Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.411.570 -5.460.188YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.907.610 14.215.327NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.907.610 14.215.327DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.039.946 6.522.566DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.947.556 20.737.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 26.947.556 15.039.946Ticari Alacaklar50.436.162 63.777.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 50.436.162 63.777.298Diğer Alacaklar3.783.364 5.131.284İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.143.465 4.530.106İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 639.899 601.178Stoklar7 34.278.782 25.379.344Peşin Ödenmiş Giderler8 18.829.308 8.268.144Diğer Dönen Varlıklar15 2.928.509 990.817ARA TOPLAM137.203.681 118.586.833TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR137.203.681 118.586.833DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.400.000 1.400.000Maddi Duran Varlıklar11 8.493.958 10.864.750Kullanım Hakkı Varlıkları10 11.276.734 5.686.971Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.681.007 2.813.954Peşin Ödenmiş Giderler8 640.000 1.340.532Ertelenmiş Vergi Varlığı25 9.403.024 8.118.297TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.894.723 30.224.504TOPLAM VARLIKLAR171.098.404 148.811.337KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.538.263 10.261.223İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 8.538.263 10.261.223Banka Kredileri4 5.226.573 9.012.996Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.311.690 1.248.227Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 21.388.774 24.717.145Ticari Borçlar42.756.366 30.695.873İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 42.756.366 30.695.873Diğer Borçlar1.698.832 23.179İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.698.832İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 23.179Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 3.379.476 3.138.235Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 38.601Kısa Vadeli Karşılıklar2.723.328 2.947.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 992.688 1.271.327Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.730.640 1.676.112ARA TOPLAM80.485.039 71.821.695TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.485.039 71.821.695UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar37.408.974 18.239.698İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar37.408.974 18.239.698Banka Kredileri4 28.785.581 14.256.951Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.623.393 3.982.747Ticari Borçlar5 790.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 620.148 613.828TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.819.122 18.853.526TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER119.304.161 90.675.221ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.794.243 58.136.116Ödenmiş Sermaye16 76.000.000 76.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-809.318 -781.167Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 919.999 919.999Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-18.002.716 339.076Net Dönem Karı veya Zararı-6.313.722 -18.341.792TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.794.243 58.136.116TOPLAM KAYNAKLAR171.098.404 148.811.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 46.438.263 29.527.186 20.639.593 17.318.563Satışların Maliyeti17 -38.555.707 -20.004.683 -16.579.889 -11.442.270TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.882.556 9.522.503 4.059.704 5.876.293BRÜT KAR (ZARAR)7.882.556 9.522.503 4.059.704 5.876.293Genel Yönetim Giderleri18 -6.947.793 -4.665.143 -5.037.152 -2.714.488Pazarlama Giderleri18 -1.811.694 -1.856.873 -752.385 -676.354Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -240.832 -324.772 -104.259 -200.301Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 1.527.076 1.289.467 859.821 495.070Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.892.861 -1.206.543 -963.163 -125.600ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.483.548 2.758.639 -1.937.434 2.654.620Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 597.328 4.856 483.762 4.856TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri24 -1.304.592 -782.428 -735.063 -782.428FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.190.812 1.981.067 -2.188.735 1.877.048Finansman Gelirleri21 722.139 488.676 -95.944 241.442Finansman Giderleri22 -6.121.836 -5.240.747 -2.622.635 -2.115.466SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.590.509 -2.771.004 -4.907.314 3.024Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.276.787 289.786 969.364 273.022Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 1.276.787 289.786 969.364 273.022SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.313.722 -2.481.218 -3.937.950 276.046DÖNEM KARI (ZARARI)-6.313.722 -2.481.218 -3.937.950 276.046Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-6.313.722 -2.481.218 -3.937.950 276.046Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,08000000 -0,04000000 -0,05200000 0,00500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28.151 23.997 7.858 139.318Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28.151 23.997 7.858 139.318Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-7.940 -6.768 -2.216 -39.295Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi36.091 30.765 10.074 178.613Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.151 23.997 7.858 139.318TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.285.571 -2.457.221 -3.930.092 415.364Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-6.285.571 -2.457.221 -3.930.092 415.364http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873196BIST