***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
03.09.2020 18:23
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.479.941 -654.375 864.818 8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144
Transferler
-8.056.567 -8.056.567 -8.056.567
Dönem Karı (Zararı)
8.056.567 -2.481.218 5.575.349 5.575.349
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.997 -23.997 -23.997
Sermaye Arttırımı
55.181 55.181 55.181
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.103.625 -1.103.625 -1.103.625
Dönem Sonu Bakiyeler
60.479.941 -678.372 919.999 15.859.135 -2.481.218 74.099.485 74.099.485
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 -781.167 919.999 339.076 -18.341.792 58.136.116 58.136.116
Transferler
18.341.792 18.341.792 18.341.792
Dönem Karı (Zararı)
-18.341.792 -6.313.722 -24.655.514 -24.655.514
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.151 28.151 28.151
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 -809.318 919.999 -18.002.716 -6.313.722 51.794.243 51.794.243
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.093.716 20.888.233
Dönem Karı (Zararı)
-6.313.722 -2.481.218
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.632.280 5.861.461
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.194.945 2.534.289
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -99.652
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -99.652
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.805.386 1.346.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-58.698 204.757
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.864.084 1.141.565
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.311.408 2.375.144
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.311.408 2.375.144
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.276.787 -289.786
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
597.328 -4.856
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
597.328 -4.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.775.158 17.507.990
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.477.052 48.203.092
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 4.056.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.477.052 44.146.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.347.920 -21.702.425
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.386.641 -2.988.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.721 -18.714.205
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.899.438 -1.873.261
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.860.632 -176.737
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.850.493 -1.415.197
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.850.493 -1.415.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-213.621 -331.254
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.675.653 -5.383.763
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.698.832 1.048.443
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.179 -6.432.206
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
241.241 -83.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-843.510 270.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.563.546 206.618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.720.036 64.177
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.093.716 20.888.233
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
711.466 -1.212.718
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.435.295 129.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.435.295 129.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-723.829 -1.342.518
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-723.829 -1.342.518
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.102.428 -5.460.188
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.513.998
Kredilerden Nakit Girişleri
7.513.998
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.411.570 -5.460.188
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.411.570 -5.460.188
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.907.610 14.215.327
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.907.610 14.215.327
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.039.946 6.522.566
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.947.556 20.737.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 26.947.556 15.039.946
Ticari Alacaklar
50.436.162 63.777.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 50.436.162 63.777.298
Diğer Alacaklar
3.783.364 5.131.284
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.143.465 4.530.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 639.899 601.178
Stoklar
7 34.278.782 25.379.344
Peşin Ödenmiş Giderler
8 18.829.308 8.268.144
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.928.509 990.817
ARA TOPLAM
137.203.681 118.586.833
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
137.203.681 118.586.833
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.400.000 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar
11 8.493.958 10.864.750
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 11.276.734 5.686.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.681.007 2.813.954
Peşin Ödenmiş Giderler
8 640.000 1.340.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 9.403.024 8.118.297
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.894.723 30.224.504
TOPLAM VARLIKLAR
171.098.404 148.811.337
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.538.263 10.261.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 8.538.263 10.261.223
Banka Kredileri
4 5.226.573 9.012.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.311.690 1.248.227
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 21.388.774 24.717.145
Ticari Borçlar
42.756.366 30.695.873
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 42.756.366 30.695.873
Diğer Borçlar
1.698.832 23.179
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.698.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 23.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.379.476 3.138.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 38.601
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.723.328 2.947.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 992.688 1.271.327
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.730.640 1.676.112
ARA TOPLAM
80.485.039 71.821.695
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.485.039 71.821.695
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.408.974 18.239.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.408.974 18.239.698
Banka Kredileri
4 28.785.581 14.256.951
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.623.393 3.982.747
Ticari Borçlar
5 790.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 620.148 613.828
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.819.122 18.853.526
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
119.304.161 90.675.221
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.794.243 58.136.116
Ödenmiş Sermaye
16 76.000.000 76.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-809.318 -781.167
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 919.999 919.999
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-18.002.716 339.076
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.313.722 -18.341.792
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.794.243 58.136.116
TOPLAM KAYNAKLAR
171.098.404 148.811.337
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 46.438.263 29.527.186 20.639.593 17.318.563
Satışların Maliyeti
17 -38.555.707 -20.004.683 -16.579.889 -11.442.270
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.882.556 9.522.503 4.059.704 5.876.293
BRÜT KAR (ZARAR)
7.882.556 9.522.503 4.059.704 5.876.293
Genel Yönetim Giderleri
18 -6.947.793 -4.665.143 -5.037.152 -2.714.488
Pazarlama Giderleri
18 -1.811.694 -1.856.873 -752.385 -676.354
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -240.832 -324.772 -104.259 -200.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.527.076 1.289.467 859.821 495.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.892.861 -1.206.543 -963.163 -125.600
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.483.548 2.758.639 -1.937.434 2.654.620
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 597.328 4.856 483.762 4.856
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
24 -1.304.592 -782.428 -735.063 -782.428
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.190.812 1.981.067 -2.188.735 1.877.048
Finansman Gelirleri
21 722.139 488.676 -95.944 241.442
Finansman Giderleri
22 -6.121.836 -5.240.747 -2.622.635 -2.115.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.590.509 -2.771.004 -4.907.314 3.024
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.276.787 289.786 969.364 273.022
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.276.787 289.786 969.364 273.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.313.722 -2.481.218 -3.937.950 276.046
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.313.722 -2.481.218 -3.937.950 276.046
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.313.722 -2.481.218 -3.937.950 276.046
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,08000000 -0,04000000 -0,05200000 0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.151 23.997 7.858 139.318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.151 23.997 7.858 139.318
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.940 -6.768 -2.216 -39.295
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
36.091 30.765 10.074 178.613
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.151 23.997 7.858 139.318
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.285.571 -2.457.221 -3.930.092 415.364
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.285.571 -2.457.221 -3.930.092 415.364
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873196
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