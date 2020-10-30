***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.479.941 -654.375 864.818 8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144Transferler-15.520.059 -8.056.567 -23.576.626 -23.576.626Dönem Karı (Zararı)8.056.567 -2.178.446 5.878.121 5.878.121Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-59.252 -59.252 -59.252Sermaye Arttırımı15.520.059 55.181 15.575.240 15.575.240Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.103.625 -1.103.625 -1.103.625Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 -713.627 919.999 339.076 -2.178.446 74.367.002 74.367.002Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 -781.167 919.999 339.076 -18.341.792 58.136.116 58.136.116Transferler10.847 -10.847 18.341.792 18.341.792 18.341.792Dönem Karı (Zararı)-18.341.792 723.916 -17.617.876 -17.617.876Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-61.325 -61.325 -61.325Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 -842.492 930.846 -18.013.563 723.916 58.798.706 58.798.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.807.884 27.296.851Dönem Karı (Zararı)723.916 -2.178.446Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.290.641 10.155.587Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 1.785.616 2.229.350Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.335.159 1.829.817Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 -9.671.813 1.452.663Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 111.841 186.553Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 -9.783.654 1.266.110Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.449.983 5.233.182Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.449.983 5.233.182Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.269.804 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 0 -584.569Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -919.782 -4.856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.374.609 19.319.710Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.723.785 47.157.063İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.286.090 2.300.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 14.009.875 44.856.543Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.562.864 -15.662.715İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 4.464.918 3.123.919İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 97.946 -18.786.634Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)15 -2.835.003 338.361Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -10.048.813 -5.075.170Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -7.050.648 -531.621Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.320.175 -2.659.633İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 14.320.175 -2.659.633Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -251.715 175.090Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler506.256 -5.501.034İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)262.844 891.176İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 243.412 -6.392.210Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 -38.601 -200.232Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)549.870 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 2.936.439 1.316.095İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -36.494Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4 0 -36.494Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.807.884 27.296.851YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI895.719 -2.611.948Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.162.173 129.800Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -2.266.454 -2.741.748FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.810.223 -14.823.925Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 8.448.047 -8.818.037Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.187.841 0Ödenen Faiz-4.449.983 -6.005.888YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.513.826 9.860.978NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.513.826 9.860.978DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.039.946 6.522.566DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.553.772 16.383.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 26.553.772 15.039.946Ticari Alacaklar44.226.774 63.777.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 44.226.774 63.777.298Diğer Alacaklar568.420 5.131.284İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-27 65.188 4.530.106İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 503.232 601.178Stoklar7 35.428.157 25.379.344Peşin Ödenmiş Giderler8 15.822.287 8.268.144Diğer Dönen Varlıklar15 3.825.820 990.817ARA TOPLAM126.425.230 118.586.833TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR126.425.230 118.586.833DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar22.880.196 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-27 2.286.089 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 20.594.107 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.400.000 1.400.000Maddi Duran Varlıklar11 9.322.618 10.864.750Kullanım Hakkı Varlıkları10 10.774.682 5.686.971Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.594.533 2.813.954Peşin Ödenmiş Giderler8 837.037 1.340.532Ertelenmiş Vergi Varlığı25 7.568.427 8.118.297TOPLAM DURAN VARLIKLAR55.377.493 30.224.504TOPLAM VARLIKLAR181.802.723 148.811.337KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 4.646.120 9.012.996Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 38.094.686 25.965.372İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 38.094.686 25.965.372Banka Kredileri4 35.778.652 24.717.145Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.316.034 1.248.227Ticari Borçlar45.016.048 30.695.873İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 45.016.048 30.695.873Diğer Borçlar262.844 23.179İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 262.844İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 0 23.179Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 6.074.674 3.138.235Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 0 38.601Kısa Vadeli Karşılıklar2.756.630 2.947.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.080.518 1.271.327Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.676.112 1.676.112ARA TOPLAM96.851.002 71.821.695TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER96.851.002 71.821.695UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25.426.927 18.239.698İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar25.426.927 18.239.698Banka Kredileri4 16.010.367 14.256.951Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.416.560 3.982.747Uzun Vadeli Karşılıklar726.088 613.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 726.088 613.828TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.153.015 18.853.526TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER123.004.017 90.675.221ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.798.706 58.136.116Ödenmiş Sermaye16 76.000.000 76.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-842.492 -781.167Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 930.845 919.999Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-18.013.563 339.076Net Dönem Karı veya Zararı723.916 -18.341.792TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.798.706 58.136.116TOPLAM KAYNAKLAR181.802.723 148.811.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 79.251.650 50.295.793 32.813.387 20.768.607Satışların Maliyeti17 -64.851.035 -34.951.015 -26.295.328 -14.946.332TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.400.615 15.344.778 6.518.059 5.822.275BRÜT KAR (ZARAR)14.400.615 15.344.778 6.518.059 5.822.275Genel Yönetim Giderleri18 -6.528.623 -6.143.341 419.170 -1.478.198Pazarlama Giderleri18 -2.585.359 -2.219.690 -773.665 -362.817Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -421.033 -519.541 -180.201 -194.769Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 14.247.911 2.378.789 12.720.835 1.089.322Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -10.418.517 -1.992.782 -8.525.656 -786.239ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.694.994 6.848.213 10.178.542 4.089.574Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 919.782 4.856 322.454 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri24 -23.228 -1.322.758 1.281.364 -540.330FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.591.548 5.530.311 11.782.360 3.549.244Finansman Gelirleri21 2.874.196 668.817 2.152.057 180.141Finansman Giderleri22 -11.174.661 -8.887.725 -5.052.825 -3.646.978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.291.083 -2.688.597 8.881.592 82.407Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-567.167 510.151 -1.843.954 220.365Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -74.418 -74.418Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -567.167 584.569 -1.843.954 294.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)723.916 -2.178.446 7.037.638 302.772DÖNEM KARI (ZARARI)723.916 -2.178.446 7.037.638 302.772Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları723.916 -2.178.446 7.037.638 302.772Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01000000 -0,03000000 0,09300000 0,00400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-61.325 59.252 -89.476 35.255Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-61.325 59.252 -89.476 35.255Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17.297 -16.712 25.237 -9.944Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-78.622 75.964 -114.713 45.199Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-61.325 59.252 -89.476 35.255TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)662.591 -2.119.194 6.948.162 338.027Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları662.591 -2.119.194 6.948.162 338.027http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885095BIST