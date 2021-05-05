***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 -781.167 919.999 339.076 -18.341.792 58.136.116 58.136.116Transferler-18.341.792 18.341.792Dönem Karı (Zararı)-2.375.772 -2.375.772 -2.375.772Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.293 20.293 20.293Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 -760.874 919.999 -18.002.716 -2.375.772 55.780.637 55.780.637Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 -823.737 930.846 -21.965.281 4.018.254 58.160.082 58.160.082Transferler4.018.254 -4.018.254Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-693.898 693.898 693.898Dönem Karı (Zararı)862.095 862.095 862.095Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 -1.517.635 930.846 -17.947.027 862.095 58.328.279 58.328.279Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.761.663 20.284.360Dönem Karı (Zararı)862.095 -2.375.772Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.389.382 9.403.544Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-10-11 732.236 662.086Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.488.478 -130.458Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 6.488.478 -130.458Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler762.940 -32.909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 973.874 -32.909Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -210.934Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24-25 218.202 2.431.362Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 187.526 -307.423Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler10 -113.566Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler6.894.452İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-489.814 13.256.588Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.387.435 12.272.772İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -14.387.435 12.272.772Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler974.254 -1.243.697İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)27 968.233 -1.272.904İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 6.021 29.207Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -882.740 -5.087.587Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -2.675.277 -3.785.001Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.563.214 12.765.184İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 20.563.214 12.765.184Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -174.238 -73.327Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.179İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -23.179Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -378.221 17.507İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.529.371 -1.586.084Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.848.475 -269.064Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.680.896 -1.317.020Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.761.663 20.284.360YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.042.902 -255.514Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri210.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 210.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.042.902 -465.514Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -2.042.902 -465.514FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.469.079 -6.284.669Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.469.079 -4.578.158 (Çıkışları)5 -1.706.511YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.750.318 13.744.177NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.750.318 13.744.177DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.876.370 9.419.857DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.126.052 23.164.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.126.052 13.876.370Ticari Alacaklar4 65.799.061 56.372.068Diğer Alacaklar3.605.892 4.580.146İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 3.024.552 3.992.785İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 581.340 587.361Stoklar7 48.044.905 47.162.165Peşin Ödenmiş Giderler13 14.208.148 10.683.014Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 4.112Diğer Dönen Varlıklar15 9.445.136 7.596.661ARA TOPLAM151.233.306 140.270.424TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR151.233.306 140.270.424DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar4 18.556.788 20.084.824Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.400.000 1.400.000Maddi Duran Varlıklar10 10.471.705 8.945.532Kullanım Hakkı Varlıkları8 4.394.659 4.606.880Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 26.776 30.064Peşin Ödenmiş Giderler13 853.969Ertelenmiş Vergi Varlığı17 8.284.950 8.472.476TOPLAM DURAN VARLIKLAR43.134.878 44.393.745TOPLAM VARLIKLAR194.368.184 184.664.169KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14.154.049 22.545.127İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.154.049 22.545.127Banka Kredileri5 13.400.372 21.686.653Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 753.677 858.474Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 10.512.613 11.368.882Ticari Borçlar4 78.287.506 57.471.370Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 803.991 978.229Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 9.698.253 10.076.474Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 195.636 993.404Kısa Vadeli Karşılıklar1.303.463 1.495.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 96.325 77.060Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.207.138 1.418.072Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 135.434 324.666ARA TOPLAM115.090.945 105.253.284TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER115.090.945 105.253.284UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19.336.710 20.340.240İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.336.710 20.340.240Banka Kredileri5 15.027.054 15.787.996Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.309.656 4.552.244Ticari Borçlar4 252.922Uzun Vadeli Karşılıklar1.612.250 657.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.612.250 657.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.948.960 21.250.803TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER136.039.905 126.504.087ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.328.279 58.160.082Ödenmiş Sermaye18 76.000.000 76.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.517.634 -823.736Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.517.634 -823.736Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.517.634 -823.736Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler930.845 930.845Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-17.947.027 -23.696.697Net Dönem Karı veya Zararı862.095 5.749.670TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.328.279 58.160.082TOPLAM KAYNAKLAR194.368.184 184.664.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 44.162.540 25.798.670Satışların Maliyeti19 -35.461.479 -21.975.818TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.701.061 3.822.852BRÜT KAR (ZARAR)8.701.061 3.822.852Genel Yönetim Giderleri20 -2.692.805 -1.910.641Pazarlama Giderleri20 -1.262.946 -1.059.309Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -128.702 -136.573Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.328.198 667.255Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -6.172.726 -1.499.227ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)772.080 -115.643Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 12.000 113.566FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)784.080 -2.077Finansman Gelirleri24 17.966.022 818.083Finansman Giderleri25 -17.504.768 -3.499.201SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.245.334 -2.683.195Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-383.239 307.423Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -383.239 307.423SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)862.095 -2.375.772DÖNEM KARI (ZARARI)862.095 -2.375.772Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları862.095 -2.375.772Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01130000 -0,03130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-693.898 20.293Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -889.611 26.017Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler195.713 -5.724Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-693.898 20.293TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)168.197 -2.355.479Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları168.197 -2.355.479http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934731BIST