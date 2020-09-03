***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
03.09.2020 11:04
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Ertelenmiş vergi gelirleri satırı sehven yazılmamıştır.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Değişiklik dönem zararını azaltmıştır.
Açıklamalar
07.08.2020 tarihinde kamuya duyurulan 01.01.2020- 30.06.2020 tarihli Finansal tablolardan Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda Ertelenmiş Vergi Geliri satırı sehven yazılmamış olup, dönem zararı daha yüksek görünmüştür. Ertelenmiş vergi geliri satırı eklenerek tekrar yayınlanacaktır. Diğer Kapsamlı Gelir kısmı doğru yayınlanmış olup, tablonun bu kısmında değişiklik yapılmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873072
BIST
12:541.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.079
12:547,4369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0542
|Açılış
|: 7,4540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4386
En Düşük
7,3591
12:548,7966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0427
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8068
En Düşük
8,7171
12:54462,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,08
|Açılış
|: 462,30
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler12:52
|DGATE
|10,78
|21.675.173
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|10.654.467
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.032.380
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.224.962
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|227.907.975
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.230.156
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|KRTEK
|5,81
|3.198.728
|% -5,53
|
|NIBAS
|15,51
|493.488
|% -5,20
|
|ETYAT
|1,83
|23.105.234
|% -4,69
|
|ASELS
|16,98
|691.302.121
|% 2,29
|
|GSRAY
|3,74
|474.501.943
|% 7,47
|
|TSPOR
|5,90
|420.226.530
|% 6,69
|
|GARAN
|6,79
|386.608.909
|% -0,88
|
|BJKAS
|3,64
|385.755.332
|% 6,74
|
|GSRAY
|3,74
|474.501.943
|% 7,47
|
|EKGYO
|1,73
|202.613.163
|% -2,26
|
|BJKAS
|3,64
|385.755.332
|% 6,74
|
|IHLAS
|0,85
|63.817.315
|% -3,41
|
|TSPOR
|5,90
|420.226.530
|% 6,69
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4346
|7,4388
|% 0,76
|
|Euro
|8,7916
|8,8007
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,8515
|9,9009
|% 0,25
|
|Frank
|8,1286
|8,1775
|% 0,69
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% 0,71
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-9,26
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|7,00
|
|Tam
|3.057
|3.134
|2,98
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|1,44
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,13
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,73
|43,73
|-0,70
|