***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-30.06.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin NedeniErtelenmiş vergi gelirleri satırı sehven yazılmamıştır.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiDeğişiklik dönem zararını azaltmıştır.Açıklamalar07.08.2020 tarihinde kamuya duyurulan 01.01.2020- 30.06.2020 tarihli Finansal tablolardan Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda Ertelenmiş Vergi Geliri satırı sehven yazılmamış olup, dönem zararı daha yüksek görünmüştür. Ertelenmiş vergi geliri satırı eklenerek tekrar yayınlanacaktır. Diğer Kapsamlı Gelir kısmı doğru yayınlanmış olup, tablonun bu kısmında değişiklik yapılmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873072BIST