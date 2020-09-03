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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

03.09.2020 11:04
GÜNCEL HABERLER



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Ertelenmiş vergi gelirleri satırı sehven yazılmamıştır.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Değişiklik dönem zararını azaltmıştır.
Açıklamalar

07.08.2020 tarihinde kamuya duyurulan 01.01.2020- 30.06.2020 tarihli Finansal tablolardan Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda Ertelenmiş Vergi Geliri satırı sehven yazılmamış olup, dönem zararı daha yüksek görünmüştür. Ertelenmiş vergi geliri satırı eklenerek tekrar yayınlanacaktır. Diğer Kapsamlı Gelir kısmı doğru yayınlanmış olup, tablonun bu kısmında değişiklik yapılmayacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873072


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PKENT 1.244,40 4.032.380 % 10,00  
ARMDA 42,90 13.224.962 % 10,00  
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Frank 8,1286 8,1775 % 0,69  
Riyal 1,9762 1,9861 % 0,71  
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12:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.934 -9,26  
Altın Gr. 462 462 1,24  
Cumhuriyet 3.075 3.122 7,00  
Tam 3.057 3.134 2,98  
Yarım 1.477 1.516 1,44  
Çeyrek 741 758 0,72  
Gümüş.Ons 27,08 27,13 -0,35  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,03  
B. Petrol 43,73 43,73 -0,70  
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