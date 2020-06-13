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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.06.2020 12:28
GÜNCEL HABERLER



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Bilgilendirme Dokümanı'nda yönetim kurulu üye seçimine ilişkin kısımlar güncellenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 12.06.2020
Genel Kurul Tarihi 08.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe MELİKGAZİ
Adres Organize sanayi Bölgesi 9.Cadde No:18 Melikgazi / Kayseri

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Şirketin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi ve verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,
10 - 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2019 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRISI ve vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 08.07.2020 Çarşamba günü saat 14:00'de şirketin Kayseri OSB Mahallesi 9.Cadde No:18 Melikgazi / Kayseri adresindeki merkezinde ekteki gündem maddeleriyle yapılmasına 12.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851101


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