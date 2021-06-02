***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı İlanı ve Bilgilendirme DokumanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.06.2021Genel Kurul Tarihi 30.06.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2021Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe MELİKGAZİAdres Kayseri OSB Mahallesi 9.Cadde No:18 Melikgazi KayseriGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2020 Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi, onaylanması,5 - Şirketin 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,7 - Şirket Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,9 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınması şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesi ve "Sermaye" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması,16 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Formet Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 FORMT 2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.06.2021 Çarşamba günü saat 14:00'de Şirketin Kayseri OSB Mahallesi, 9.Caddee No:18 Melikgazi Kayseri adresindeki merkezinde, ekteki gündem maddeleriyle yapılmasına 02.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939690BIST