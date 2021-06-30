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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.06.2021 14:57



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Asgari Toplantı Nisabının Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 02.06.2021
Genel Kurul Tarihi 30.06.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe MELİKGAZİ
Adres Kayseri OSB Mahallesi 9.Cadde No:18 Melikgazi Kayseri

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2020 Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi, onaylanması,
5 - Şirketin 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
7 - Şirket Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınması şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesi ve "Sermaye" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması,
16 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Formet Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 FORMT 2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Esas Sözleşme'ye göre Toplantı Asgari Nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 FORMT GK Hazır Bulunanlar Listesi 30062021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 genel kurul erteleme tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945068


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