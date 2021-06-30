***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.06.2021 15:33
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul 2.Toplantısına Çağrı İlanı ve Bilgilendirme Dokumanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 30.06.2021
Genel Kurul Tarihi 29.07.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe MELİKGAZİ
Adres KAYSERİ OSB MAH. 9. CADDE NO:18 MELİKGAZİ / KAYSERİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Şirketin 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2020 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
7 - Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesi ve "Sermaye" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması,
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 FORMT 2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı yeni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname yeni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Formet Esas Sözleşme Tadil Metni.24.06.2021.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30 Haziran 2021 tarihli 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiştir. Hukuken 30 Haziran 2021 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı ekteki yazılı gu¨ndem maddelerini go¨ru¨s¸u¨p karara bagˆlamak u¨zere 29.07.2021 Perşembe gu¨nu¨, saat 11.00'de, Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi Kayseri adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır. 30 Haziran 2021 tarihli birinci toplantı, %25 çoğunluğa ulaşılamamış olması nedeniyle ertelendiğinden, Türk Ticaret Kanunu madde 418, uyarınca, 29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı'nın yapılabilmesi için nisap aranmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945079
BIST