***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
03.02.2020 15:36
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 yılı 4. dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
03/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816679
BIST
16:34119.708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 567,55
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
16:345,9864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9864
En Düşük
5,9764
16:346,6244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0140
|Açılış
|: 6,6140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6196
16:34303,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,88
|Açılış
|: 303,49
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|9,96
|4.597.389
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|15.907.408
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|DITAS
|11,25
|5.862.336
|% 17,80
|
|TSPOR
|3,14
|350.988.960
|% 15,44
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.634.450
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,91
|1.373.436.587
|% 1,68
|
|SISE
|5,69
|960.670.238
|% 2,34
|
|ODAS
|2,22
|519.381.700
|% 4,72
|
|TRKCM
|4,21
|470.032.642
|% 4,47
|
|PETKM
|4,11
|424.964.651
|% 1,99
|
|ODAS
|2,22
|519.381.700
|% 4,72
|
|SISE
|5,69
|960.670.238
|% 2,34
|
|TSPOR
|3,14
|350.988.960
|% 15,44
|
|EKGYO
|1,69
|185.919.973
|% 1,20
|
|TRKCM
|4,21
|470.032.642
|% 4,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7893
|7,8283
|% -1,15
|
|Frank
|6,1766
|6,2138
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5902
|1,5982
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|-9,83
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-10,19
|
|Yarım
|967
|992
|-4,92
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,46
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,19
|56,19
|-0,43
|
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