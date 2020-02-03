***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteMimarsinan Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 yılı 4. dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi03/02/2020Açıklamalar01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816679BIST