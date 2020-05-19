***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMimarsinan Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 yılı 1.dönem geçici vergi beyannamesinin eki olarak verilmşitir.Mali Tablonun Verilme Tarihi19/05/2020Açıklamalar01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845787BIST