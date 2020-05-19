***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
19.05.2020 08:53
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 yılı 1.dönem geçici vergi beyannamesinin eki olarak verilmşitir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
19/05/2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845787
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,8642
18:057,5268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0146
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,4959
18:05382,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,31
|Açılış
|: 382,35
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
381,22
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|ARTI
|2,59
|1.677.022
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3940
|8,4361
|% 0,26
|
|Frank
|7,0401
|7,0825
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-4,55
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.503
|-8,10
|
|Tam
|2.529
|2.568
|-8,20
|
|Yarım
|1.234
|1.255
|-4,10
|
|Çeyrek
|617
|628
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,01
|
|B. Petrol
|34,82
|34,82
|0,01
|