***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
21.10.2020 09:34
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 76.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 224.000.000 TL artışla 300.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 224.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882701
BIST
12:441.221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 10,23
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
12:447,8452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0207
|Açılış
|: 7,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
12:449,2949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
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9,3393
En Düşük
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12:44483,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,44
|Açılış
|: 483,69
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler12:44
|KARTN
|1.023,40
|1.533.053
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|6.712.490
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|442.662
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|6.171.828
|% 10,00
|
|BMELK
|12,87
|209.331
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|86.620
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|2.310.578
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|432.101
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|135.987.759
|% -9,94
|
|CEOEM
|7,98
|23.669.031
|% -9,93
|
|KARSN
|3,32
|708.892.114
|% 6,07
|
|GARAN
|7,55
|632.044.480
|% 1,07
|
|SISE
|7,03
|612.642.249
|% 0,72
|
|ITTFH
|10,90
|387.963.109
|% -1,27
|
|KLGYO
|15,75
|380.739.061
|% -4,02
|
|KARSN
|3,32
|708.892.114
|% 6,07
|
|IHLAS
|1,29
|192.462.145
|% -2,27
|
|SKBNK
|2,04
|256.063.898
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|236.415.584
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,42
|291.214.675
|% 1,68
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8421
|7,8452
|% -0,26
|
|Euro
|9,2892
|9,2949
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,2094
|10,2606
|% 0,57
|
|Frank
|8,6369
|8,6889
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0858
|2,0962
|% -0,22
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|10,94
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|13,67
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|6,61
|
|Çeyrek
|773
|790
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|-0,63
|