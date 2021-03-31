***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 76.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 170.000.000 TL (%223,68 oranında) artırılarak 246.000.000 TL'ye çıkarılması işleminde Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 11.03.2020 tarihinde onaylanan, Kurul'un 31.03.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-4352 sayılı onay yazısı ekinde yer alan İzahname ektedir.Yeni pay alma haklarının kullanılacağı tarihler ayrıca duyurulacaktır.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922389BIST