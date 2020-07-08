Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.07.2020 15:51
GÜNCEL HABERLER



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurulu kar dağıtım kararı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 12.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
FORMT, TREFRMT00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
FORMT, TREFRMT00015 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 18.341.792 TL zarar olduğu ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre 216.937,16 TL kâr olduğu dikkate alınarak, 2019 hesap döneminde bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda zarar oluştuğundan, 2019 yılı için kâr dağıtılmamasına ve yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kâr Payı Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 76.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlar



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:08119.137
Değişim :  -0,17% |  -201,69
Açılış :  119.603  
Önceki Kapanış :  119.339  
En Yüksek
120.203 En Düşük
119.064
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 4,62 26.584.444 % 10,00  
KENT 833,80 34.450.553 % 10,00  
PKENT 228,90 2.147.272 % 10,00  
PEKGY 10,68 5.098.803 % 9,99  
LUKSK 18,18 2.295.760 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6128 8,6560 % 0,40  
Frank 7,2836 7,3275 % 0,48  
Riyal 1,8240 1,8332 % 0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 20,11  
Altın Gr. 400 400 3,76  
Cumhuriyet 2.588 2.610 25,90  
Tam 2.664 2.678 26,60  
Yarım 1.294 1.310 13,00  
Çeyrek 647 656 6,50  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,44  
Gümüş Gr. 4,11 4,11 0,08  
B. Petrol 43,16 43,16 0,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru