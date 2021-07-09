***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı başvurusunun SPK tarafından onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 07.06.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.07.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.07.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6. maddesindeki Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL'den (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) 1.200.000.000.-TL'ye (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) artırılmasına ve tavan geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme tadili başvurumuza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verildiği 08.07.2021 tarih ve 2021/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nden öğrenilmiştir. Söz konusu Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup, Bakanlık izni sonrası Esas Sözleşme değişikliği 28.07.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı olağan genel kurul 2. toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Formet Esas Sözleşme Tadil Metni.24.06.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949906BIST