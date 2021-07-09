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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.07.2021 09:32



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı başvurusunun SPK tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.07.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.07.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6. maddesindeki Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL'den (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) 1.200.000.000.-TL'ye (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) artırılmasına ve tavan geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme tadili başvurumuza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verildiği 08.07.2021 tarih ve 2021/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nden öğrenilmiştir. Söz konusu Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup, Bakanlık izni sonrası Esas Sözleşme değişikliği 28.07.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı olağan genel kurul 2. toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Formet Esas Sözleşme Tadil Metni.24.06.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949906


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