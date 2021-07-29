***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.07.2021 16:11
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye tavanı artışına ilişkin Genel Kurul onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.07.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.07.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.07.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-8521 sayısı ile uygun görüş, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 29.07.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00065888258 sayılı yazısı ile izin verilen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili 29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul 2. Toplantısında onaylanmış olup, tescil sürecine ilişkin olarak ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Formet Esas Sözleşme Tadil Metni.24.06.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952634
BIST