***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye tavanı artışına ilişkin Genel Kurul onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 07.06.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.07.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.07.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.07.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-8521 sayısı ile uygun görüş, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 29.07.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00065888258 sayılı yazısı ile izin verilen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili 29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul 2. Toplantısında onaylanmış olup, tescil sürecine ilişkin olarak ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Formet Esas Sözleşme Tadil Metni.24.06.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952634BIST