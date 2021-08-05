FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

BIST En Aktif Hisseler09:55
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,5419
|8,5458
|% 0,84
|Euro
|10,1283
|10,1374
|% 0,97
|Sterlin
|11,8490
|11,9084
|% 0,92
|Frank
|9,3902
|9,4468
|% 0,79
|Riyal
|2,2740
|2,2854
|% 0,88
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-2,28
|Altın Gr.
|498
|498
|4,26
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,04
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,06
|B. Petrol
|69,94
|69,94
|-0,44
Seans Raporu 09:55
- 10:11 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, GARAN, KCHOL
- 10:11 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TUPRS, TAVHL
- 10:11XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0 (% 0.00 ) 1, 246
- 10:11 Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, VBTYZ, KTSKR
- 10:11 BRKO, EMKEL, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında