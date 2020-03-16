***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
16.03.2020 13:25
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) AHMET CAN YILMAZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) MERAL MURAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) AHMET CAN YILMAZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) MERAL MURAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) ALEV DUMANLI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) AHMET CAN YILMAZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) MERAL MURAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829272
BIST
14:5688.688
En Yüksek
|Değişim
|: -7,24%
|| -6.917,09
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.535
14:566,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0727
|Açılış
|: 6,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4022
En Düşük
6,2780
14:567,1715
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,1385
|Açılış
|: 7,1440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
14:56301,12
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -10,27
|Açılış
|: 301,12
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,93
|72.925.073
|% 7,33
|
|YAPRK
|6,47
|571.226
|% 6,59
|
|KUYAS
|1,12
|10.391.464
|% 5,66
|
|VKING
|3,69
|7.332.803
|% 3,36
|
|ALCTL
|11,34
|9.677.286
|% -10,00
|
|VKFYO
|1,35
|771.067
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|7.220.937
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|40.874.185
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|16.939.169
|% -10,00
|
|ASELS
|23,24
|469.719.005
|% -8,72
|
|THYAO
|8,41
|380.853.237
|% -7,99
|
|GARAN
|8,30
|338.121.187
|% -7,88
|
|ECILC
|3,72
|189.904.429
|% -8,37
|
|YKBNK
|2,08
|130.421.960
|% -5,88
|
|ODAS
|1,25
|90.871.827
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|59.634.299
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,08
|130.421.960
|% -5,88
|
|EKGYO
|1,14
|60.738.132
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,90
|99.376.369
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8438
|7,8831
|% 1,24
|
|Frank
|6,7455
|6,7861
|% 1,80
|
|Riyal
|1,6991
|1,7076
|% 1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|-67,51
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-10,54
|
|Cumhuriyet
|2.047
|2.078
|-34,00
|
|Tam
|2.041
|2.095
|-28,34
|
|Yarım
|986
|1.013
|-13,71
|
|Çeyrek
|495
|507
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|12,03
|12,08
|-2,67
|
|Gümüş Gr.
|2,48
|2,49
|-0,52
|
|B. Petrol
|30,37
|30,37
|-3,48
|
Seans Raporu
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-
15:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8189, 83 kaybederek (% -7.07 ) 107, 659
-
15:07XU100
Endeks 88, 761 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 16 altında . İşlem hacmi 3, 740.00 milyon TL de
-
15:02XU100
Endeks 88, 852 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 06 altında . İşlem hacmi 3, 714.00 milyon TL de
-
14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, TUPRS, PETKM
-
14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6261, 45 kaybederek (% -6.88 ) 84, 719