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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.02.2020 12:38
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İstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Cahit YILMAZ'ın yerine, yapılacak ilk Genel Kurul'da onaylanmak üzere Sayın Ahmet Can YILMAZ seçilmiştir.
İlgili Yönetim Kurulu kararı şu şekildedir
Şirket merkezinde bugün toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları karar altına almıştır.  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Cahit YILMAZ'ın istifasının kabulüne, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesi gereğince,  boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Ahmet Can YILMAZ'ın seçilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821674


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