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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.04.2020 15:40
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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Covid-19 virüs salgını, karantina uygulamaları ve hastalığın ülkemizde yayılmasına dair tedbirlerden doğrudan etkilenen sektörlerde faaliyette bulunduğundan ve bu sebeple 518 sıra no'lu VUK Genel Tebliği'nin 3. maddesine göre mücbir sebep kapsamında olduğundan dolayı, 01.04.2020 - 30.06.2020 tarihleri arasında 3 ay süreyle dönüşümlü ve/veya part-time çalışarak "Kısa Çalışma" yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.İşbu konu ile ilgili "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle kısa çalışma modeline geçilmesine karar verilmiş ve gerekli başvurular yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835184


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