***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Covid-19 virüs salgını, karantina uygulamaları ve hastalığın ülkemizde yayılmasına dair tedbirlerden doğrudan etkilenen sektörlerde faaliyette bulunduğundan ve bu sebeple 518 sıra no'lu VUK Genel Tebliği'nin 3. maddesine göre mücbir sebep kapsamında olduğundan dolayı, 01.04.2020 - 30.06.2020 tarihleri arasında 3 ay süreyle dönüşümlü ve/veya part-time çalışarak "Kısa Çalışma" yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.İşbu konu ile ilgili "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle kısa çalışma modeline geçilmesine karar verilmiş ve gerekli başvurular yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835184BIST