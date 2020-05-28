***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2020 14:45
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Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemize vermiş olduğu ekonomik zararı hafifletmek ve hükümetimizce alınan tedbirlere destek olmak adına, şirketimiz de üstüne düşen görevi yaparak "damlaya damlaya göl olur"düşüncesi ile "Bizbize Yeteriz Türkiyem" bağış kampanyasına, Başkanımızın tavsiyesi ve Yönetim Kurulu kararı ile 101.000 TL bağış yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847268
BIST
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|KENT
|520,90
|14.107.829
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|39.094.590
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.135.069
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.333.318
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.754.380
|% 9,83
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|CMENT
|31,68
|6.991.827
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.265.941
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|RTALB
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|18.923.711
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|TKURU
|15,22
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|ISBIR
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|PGSUS
|59,40
|958.291.140
|% 0,51
|
|ASELS
|30,16
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|AKBNK
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|
|GARAN
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|THYAO
|12,66
|2.739.449.636
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|
|EKGYO
|1,43
|283.981.344
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,99
|432.823.723
|% 4,18
|
|MNDRS
|1,97
|283.862.350
|% 8,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3561
|8,3980
|% 0,92
|
|Frank
|7,0138
|7,0560
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8107
|1,8198
|% 0,70
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|10,57
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,43
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.481
|34,40
|
|Tam
|2.522
|2.557
|46,80
|
|Yarım
|1.231
|1.244
|17,30
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|17,29
|17,33
|0,06
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|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
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|B. Petrol
|35,50
|35,50
|0,90
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