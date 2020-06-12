***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2020 17:57
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08.06.2020 tarihli duyurusu kapsamında Şirketimizin FORMT paylarında mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak 09/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle 08/09/2020 tarihine kadar "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" önleyici tedbirleri uygulanmasına dair verilen karar ile Şirketimizin payları üzerinde yatırım aracı bazında geçici tedbir uygulamasına gidilmiştir. SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ikincil piyasalardaki işlemleri düzenleme ve denetleme yetkileri kapsamında bu tarz tedbirler alma yetkileri bulunmaktadır. Nitekim sözkonusu tedbirler de Şirketimizin faaliyetleri ile herhangi bir ilişkisi bulunmayan Şirket'ten bağımsız olarak gerçekleşen ikincil piyasa işlemleridir. Buna rağmen yatırımcılarımızın işlem kısıtlaması getiren geçici tedbirlerden zarar görmemeleri için Şirketimizin ve yatırımcılarımızın menfaatleri doğrultusunda gerekli itirazlar yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851026
BIST
17:47110.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 851,67
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
17:476,8411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
17:477,7008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0303
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6878
17:47382,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,72
|Açılış
|: 382,74
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.589.246
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|97.286.443
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.443.039
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|10.383.702
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,20
|906.959.503
|% -0,12
|
|THYAO
|12,71
|841.567.347
|% 1,52
|
|GARAN
|8,16
|798.531.344
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,18
|720.269.529
|% 8,57
|
|EKGYO
|1,93
|644.201.964
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|644.201.964
|% -0,52
|
|TSKB
|1,25
|367.657.897
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,57
|393.126.476
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,76
|154.081.786
|% 4,11
|
|GUSGR
|4,18
|720.269.529
|% 8,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5618
|8,6047
|% -0,39
|
|Frank
|7,1646
|7,2078
|% -0,72
|
|Riyal
|1,8167
|1,8258
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|9,76
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,72
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.500
|14,50
|
|Tam
|2.547
|2.569
|14,90
|
|Yarım
|1.243
|1.254
|7,30
|
|Çeyrek
|621
|628
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,56
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,01
|
|B. Petrol
|38,63
|38,63
|0,08
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 109, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 14, 134.00 milyon TL de
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17:56IHGZT
Yüzde 6.64 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 067, 914 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 565, 55 artarak (% 0.56 ) 102, 333