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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.06.2020 17:57
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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08.06.2020 tarihli duyurusu kapsamında Şirketimizin FORMT paylarında mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak 09/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle 08/09/2020 tarihine kadar "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" önleyici tedbirleri uygulanmasına dair verilen karar ile Şirketimizin payları üzerinde yatırım aracı bazında geçici tedbir uygulamasına gidilmiştir. SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ikincil piyasalardaki işlemleri düzenleme ve denetleme yetkileri kapsamında bu tarz tedbirler alma yetkileri bulunmaktadır. Nitekim sözkonusu tedbirler de Şirketimizin faaliyetleri ile herhangi bir ilişkisi bulunmayan Şirket'ten bağımsız olarak gerçekleşen ikincil piyasa işlemleridir. Buna rağmen yatırımcılarımızın işlem kısıtlaması getiren geçici tedbirlerden zarar görmemeleri için Şirketimizin ve yatırımcılarımızın menfaatleri doğrultusunda gerekli itirazlar yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851026


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Frank 7,1646 7,2078 % -0,72  
Riyal 1,8167 1,8258 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 9,76  
Altın Gr. 383 383 2,72  
Cumhuriyet 2.474 2.500 14,50  
Tam 2.547 2.569 14,90  
Yarım 1.243 1.254 7,30  
Çeyrek 621 628 3,70  
Gümüş.Ons 17,53 17,56 -0,11  
Gümüş Gr. 3,89 3,89 0,01  
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